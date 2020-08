Transfer fix! Nuri Sahin wechselt zu Antalyaspor und wird Teamkollege von Lukas Podolski

Nuri Sahin hat einen neuen Verein gefunden: Der Mittelfeldspieler schließt sich zur neuen Saison dem türkischen Erstligisten Antalyaspor an. Der 31-Jährige, dessen Vertrag bei Werder Bremen am Ende der vergangenen Spielzeit ausgelaufen war, unterschreibt an der Mittelmeerküste einen Zweijahresvertrag bis 2022. In Antalya wird der frühere BVB-Profi Teamkollege von Lukas Podolski, der seit Januar für den Neunten der abgelaufenen Süper-Lig-Saison aktiv war.