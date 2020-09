Offiziell: Ondrej Duda verlässt Hertha BSC und schließt sich dem 1. FC Köln an

Das Kapitel Hertha BSC ist für Ondrej Duda endgültig beendet: Der 25 Jahre alte Slowake verlässt die Hauptstadt und schließt sich zur am Wochenende beginnenden Bundesliga-Saison 2020/21 dem Berliner Ligarivalen 1. FC Köln an, bei dem er am Mittwoch offiziell vorgestellt wurde. Duda wechselte 2016 vom polnischen Erstligisten Legia Warschau an die Spree und war in der vergangenen Rückrunde an den Premier-League-Absteiger Norwich City ausgeliehen. Bei den Kölnern soll Duda Mark Uth ersetzen, der nach seiner Leihe in der Rückrunde wieder zum FC Schalke 04 zurückging.