Transfer fix! RB Leipzig verpflichtet heiß umworbenen Dominik Szoboszlai

In der ersten Leipziger Bundesliga -Partie 2021, dem Gastspiel beim VfB Stuttgart am 2. Januar, muss der Neue allerdings auf jeden Fall auf der Tribüne Platz nehmen. Zwar öffnet sich das Winter-Transferfenster an eben jenem 2. Januar. Allerdings dürfen Neuzugänge in der Bundesliga erst ab dem 15. Spieltag eingesetzt werden. Für RB ist das das Top-Spiel gegen Borussia Dortmund am 9. Januar. Es gibt definitiv unattraktivere Ansetzungen für ein Debüt. Freuen darf sich Szoboszlai auch auf das Duell mit dem FC Liverpool. Denn RB kann (und wird ganz sicher) den Ungar für die Champions League nachmelden.

Szoboszlai gehört zu den am meisten umworbenen Talenten auf seiner Position in Europa. In 20 Pflichtspielen für den österreichischen Serienmeister sorgte er in der laufenden Saison für acht Tore und zehn Vorlage. In der Vorsaison waren es 12 Tore und 18 Vorlagen in 40 Pflichtspielen. Experten attestieren ihm einen überragenden rechten Fuß, Torgefahr gepaart mit Tempo, starke Standards. Trotz seiner erst 20 Jahre hat der Ungar bereits reichlich internationale Erfahrung, stand für Salzburg in der Champions League und Europa League auf dem Platz. Im März 2019 gab er sein Debüt in der Nationalmannschaft, mit der er sich vor Kurzem die Teilnahme an der EM 2021 sicherte. Das Siegtor im entscheidenden Playoff-Spiel gegen Island schoss - natürlich - Dominik Szoboszlai, in der zweiten Minute der Nachspielzeit.