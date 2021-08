Transfer fix: Thomas Delaney wechselt vom BVB zum FC Sevilla

Borussia Dortmund trennt sich von Mittelfeldspieler Thomas Delaney. Wie der BVB am Mittwoch mitteilte, verlässt der 29-Jährige die Westfalen und schließt sich dem spanischen Champions-League -Teilnehmer FC Sevilla an. Beim La-Liga-Klub erhält der dänische Nationalspieler, der mit der Länderauswahl bei der EM im Sommer bis ins Halbfinale vordrang, einen Vertrag bis 2025. Im Raum steht eine Ablösesumme in Höhe von sechs Millionen Euro.

"Thomas Delaney ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, die Chance in Sevilla annehmen und mit nunmehr 29 Jahren den Schritt in die spanische Liga wagen zu dürfen", erklärte Sportdirektor Michael Zorc in einem Statement auf der BVB-Homepage und würdigte den Dänen. "Er hat immer alles für den BVB, für seine Mannschaft, für jeden einzelnen Teamkollegen gegeben. Ein vorbildlicher Profi, der hier Spuren hinterlässt." Delaney selbst sprach davon "eine neue Herausforderung" angenommen zu haben. Er und der BVB gingen "als Freunde auseinander": "Ich habe die gemeinsame Zeit mit dem Team, den Mitarbeitern und den Fans sehr genossen und kann von mir behaupten, dass ich mich immer zu 100 Prozent für sie eingesetzt habe", so der Mittelfeldspieler.