Kobel-Nachfolger fix: VfB Stuttgart verpflichtet Torwart Florian Müller von Mainz 05

Stuttgart-Sportdirektor Sven Mislintat zeigte sich begeistert von der Neuverpflichtung. "Florian Müller hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung genommen. Seine Fähigkeiten als noch junger Torhüter, sein Charakter und seine Mentalität machen ihn zu einem perfekten Neuzugang", so der 48-Jährige über den Schlussmann, der in der vergangenen Spielzeit noch an den SC Freiburg ausgeliehen war. "Wir sind sehr froh, dass er sich für uns und unseren Weg entschieden hat und mithelfen möchte, die positive Entwicklung des VfB fortzusetzen."