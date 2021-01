Nach Transfer-Gerüchten: Stürmer Nicolás González "mit vollem Herzen" beim VfB Stuttgart

In der Bundesliga traut González dem VfB einiges zu. "Diese Mannschaft kann noch viel erreichen" , meinte er vor dem Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach . Laut dem argentinischen Nationalspieler wollen sich die Stuttgarter durch einen Heimsieg in der Tabelle weiter nach oben orientieren. Im Moment belegt der Aufsteiger den zehnten Rang.

González selbst stand für die Stuttgarter in der laufenden Saison elfmal auf dem Platz (zehnmal in der Liga, einmal im DFB-Pokal). Seine fünf Tore und zwei Vorlagen leistete er in den Liga-Partien. Mit ihm in der Mannschaft holte der VfB im Schnitt 1,4 Punkte pro Partie.