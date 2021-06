Transfer-Gerüchte um England-Star: Nationalspieler Jack Grealish wohl vor Rekord-Wechsel zu Manchester City

Fällt in den kommenden Tagen der Rekord für den teuersten Transfer in der Premier League? Wenn es nach Berichten der englischen Zeitung Daily Mail und dem Sportradiosender Talksport geht, könnte bald die historische Transfer-Marke von 100 Millionen Pfund (umgerechnet 116 Millionen Euro) in der höchsten englischen Spielklasse erstmals erreicht werden - und das von einem englischen Nationalspieler. Wie jetzt - vier Tage vor dem EM-Achtelfinalspiel der "Three Lions" gegen Deutschland (Dienstag, 18 Uhr/ARD und Magenta TV) - bekannt wurde, soll Manchester City kurz vor der Verpflichtung des Flügelstürmers Jack Grealish von Aston Villa stehen, und dafür so tief wie bisher kein anderes englisches Team in die Tasche greifen. Der Transfer soll demnach kurz nach der Europameisterschaft bekannt gegeben werden.

