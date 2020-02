Transfer-Hammer! Fallersleben holt Vorsfeldes Torwart

Vom Oberligisten MTV Vorsfelde wechselt Torhüter Timon Wilken an den Windmühlenberg. Mit dem drittligaerfahrenen Philip Lührs und dem hochtalentierten Dave Schmidt hat Fallersleben bereits ein starkes Torhüterduo – ein dritter Mann fehlt in der laufenden Saison. Diese Lücke schließt sich im Sommer.

"Qual der Wahl"

„Philip hat schon länger ab und an Probleme mit seinem Fuß, Dave ist sehr talentiert, braucht aber noch ein bisschen Zeit um zu lernen. In der nächsten Saison wollen wir da auf keinen Fall ein Risiko eingehen“, so Trainer Mike Knobbe. Neuzugang Wilken wird beim VfB mehr sein als „nur“ ein dritter Mann. Der 31-Jährige bringt Drittligaerfahrung mit, wird die Qualität zwischen Fallerslebens Pfosten noch weiter anheben. „Ich bin sehr froh, dass ich da in Zukunft die Qual der Wahl haben werde“, so Knobbe.