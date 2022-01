Transfer-Hammer perfekt! Kruse kehrt zum VfL Wolfsburg zurück

Der Transfer-Hammer ist perfekt! Max Kruse kehrt zum VfL Wolfsburg zurück. Fünfeinhalb Jahre nach seinem Abschied Richtung Werder Bremen schließt sich der Stürmer erneut den Niedersachsen an. Der 33-Jährige kommt von Union Berlin und wird vorbehaltlich der sportmedizinischen Untersuchung am Montag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 unterschreiben. Anzeige

Mit der Verpflichtung Kruses hat der VfL auf den Abgang von Daniel Ginczek (Fortuna Düsseldorf) reagiert, zudem steht VfL-Knipser Wout Weghorst kurz vor einem Wechsel zum FC Burnley. „Ich habe die Entscheidung getroffen, zum VfL Wolfsburg zurückzukehren, weil unsere gemeinsame Geschichte noch nicht zu Ende geschrieben ist". wird Kruse in einer Pressemitteilung des Klubs zitiert. "Ich weiß, was auf mich zukommt und ich nehme diese Herausforderung an. Ich freue mich auf die Mannschaft und werde alles geben, um dem Team zu helfen."

Kruse ehrlich: "Angebot hoch dotiert" Auch auf der Union-Homepage äußerte er sich: „An alle von meinem Verein, den ich nun verlasse: Ich bin vor anderthalb Jahren nach Berlin gekommen, weil ich zu diesem Verein - dem 1.FC Union Berlin - wollte. Das hatte bei meinem damaligen Wechsel auch kaum einer verstanden oder geglaubt. Ich habe hier immer alles so gut ich kann gegeben und bin auch sehr stolz und froh, wo wir jetzt in der Tabelle stehen“, so Max Kruse. „Ich danke euch allen für euer Vertrauen in mich - und jetzt bitte ich euch um euer Verständnis für meine Entscheidung, ein Angebot das langfristig und hoch dotiert ist, anzunehmen", so Kruse ehrlich. Dazu geht es um einen Verein, bei dem ich noch ein Kapitel offen habe, das ich nun zu Ende schreiben kann. Keine Entscheidung ist leicht und ich weiß was jetzt auf mich zu kommt - aber es ist meine Entscheidung. Ich drücke allen Unionern weiter die Daumen und bin mir sicher, dass die Mannschaft die Saison erfolgreich zu Ende spielen wird.“



Aber nicht nur der Angreifer ist happy, auch Marcel Schäfer freut sich über die Verpflichtung des Ex-Nationalspielers. „Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit Max Kruse die vor uns liegenden Aufgaben angehen können", sagt der VfL-Sportdirektor. "Er ist ein Spieler, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist und der seine fußballerischen Qualitäten bei jedem Verein, für den er bislang gespielt hat, unter Beweis gestellt hat. Von daher sind wir überzeugt, dass er uns sofort weiterhelfen wird.“

2015/2016: 32 Ligaspiele und sechs Tore für die Wölfe Max Kruse war in der Saison 2015/2016 von Borussia Mönchengladbach zum VfL Wolfsburg gekommen, erzielte in 32 Liga-Spielen sechs Tore und bereitete acht weitere Treffer vor, bevor er sich nach einigen Eskapaden für eine Rückkehr zu Werder Bremen entschied - wo er von November 2017 an bis Sommer 2019 unter VfL-Coach Florian Kohfeldt spielte, ehe es über Fenerbahce Istanbul zu Union ging. Für die Wolfsburger war Kruse damals recht erfolgreich, er erzielte in 32 Liga-Spielen sechs Tore und bereitete acht weitere Treffer vor, hinzu kamen zwei Tore und zwei Assists in neun Champions-League-Spielen. Bei Union absolvierte er in dieser Saison 16 Bundesliga-Spiele, in denen er fünf Treffer erzielte und fünf Tore vorbereitet hat.