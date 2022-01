Transfer-Hammer? Wolfsburg soll Kruse-Rückkehr planen

Bahnt sich da etwa ein Transfer-Hammer in der Winterpause an? Wie der Kicker berichtet, soll der VfL an einer Rückholaktion von Angreifer Max Kruse interessiert sein. Der deutsche Ex-Nationalspieler steht zwar noch bis zum Sommer bei Union Berlin unter Vertrag, soll den Wolfsburger Fußball-Bundesligisten aber schon in der Rückrunde verstärken und die Niedersachsen zum Klassenerhalt schießen. Anzeige

Wout Weghorst steht vor einem Wechsel zum FC Burnley, der Transfer könnte am Montag verkündet werden. Daniel Ginczek hat den VfL bereits in Richtung Fortuna Düsseldorf verlassen. Die Wolfsburger sind also auf Stürmersuche. Und da scheint neben Jonas Wind (FC Kopenhagen) nun auch Ex-VfLer Kruse ins Visier geraten zu sein. Der Stürmer hatte in der Saison 2015/16 bereits für den VfL entschieden, bevor er sich nach einigen Eskapaden für eine Rückkehr zu Werder Bremen entschied - wo er von November 2017 an bis Sommer 2019 unter VfL-Coach Florian Kohfeldt spielte, ehe es über Fenerbahce Istanbul zu Union ging.

Für die Wolfsburger war Kruse damals recht erfolgreich, er erzielte in 32 Liga-Spielen sechs Tore und bereitete acht weitere Treffer vor, hinzu kamen zwei Tore und zwei Assists in neun Champions-League-Spielen. Bei Union absolvierte er in dieser Saison 16 Bundesliga-Spiele, in denen er fünf Treffer erzielte und fünf Tore vorbereitet hat.