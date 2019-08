Transfer zu Hannover 96 jetzt fix: Aufstiegsheld Emil Hansson kommt!

Der Norwegen-Schwede Emil Hansson ist seit 2016 beim holländischen Erfolgsklub Feyenoord Rotterdam unter Vertrag. Der Tabellendritte der vergangenen Eredivisie-Saison verlieh sein Talent an den niederländischen Zweitligisten RKC Waalwijk - und dort zeigte der Blondschopf, was ihn ihm steckt.

Hansson kann Aufstieg

In 35 Spielen in der Liga ließ er zwölf mal das Netz zappeln, bereitete weitere elf Treffer vor. In den Playoffs um den Aufstieg (die Niederlande trägt drei K.O.-Spiele aus) hat der 21-Jährige das 1:0-Führungstor im Rückspiel des Finals geschossen, das RKC letztlich mit 5:4 gewann. Nun bestätigte Hannover 96 die Verpflichtung des Aufstiegshelden, der in Zukunft die Nummer 19 tragen wird. Der Transfer soll Hannover 96 knapp 600.000 Euro gekostet habenEr unterschreibt einen Dreijahresvertrag bei den Roten. Via Twitter gab der Verein schon einen kleinen Hinweis auf die Verpflichtung am Abend.