Transfer im Sommer? Sebastien Haller lässt Zukunft bei Eintracht Frankfurt offen

Diese Aussagen könnten einigen Fans von Eintracht Frankfurt so gar nicht gefallen: Torjäger Sebastien Haller (24 Treffer in 60 Pflichtspielen für die Eintracht) lässt seine Zukunft bei den Frankfurtern offen. "Derzeit gibt es kein Angebot, aber meine Zukunft ist weiter offen" , sagte der Franzose laut hessenschau.de am Rande des Trainingslagers in der Schweiz.

Jovic, Rebic, Haller: Verliert Eintracht Frankfurt seine komplette "Büffelherde"?

Auch wenn es keine Angebote für Haller gibt, bleibt er ehrlich: "Im Leben geht es um Gelegenheiten. Ich fühle mich wohl in Frankfurt. Ich werde nicht wechseln, nur um zu wechseln. Ich will mit dem Verein weiterarbeiten. Aber man weiß nie, was die Zukunft bringt", so der 25-Jährige. Aktuell will er mit der Eintracht an der Europa-League-Qualifikation arbeiten. "In drei Wochen haben wir schon das erste Pflichtspiel. Wir wollen in die Europa League, ich würde das gerne wieder erleben."