Transfer in letzter Minute fix: RB Leipzig holt Angelino von Manchester City

Leipzig. Fußball-Bundesligist RB Leipzig verstärkt sich in den letzten Stunden der Transferperiode mit Linksverteidiger Angelino. Angelino kommt vom englischen Meister Manchester City zu den Sachsen. Das gab der Bundesligaverein RB Leipzig am Freitagabend offiziell bekannt. Der zweimalige spanische Nationalspieler wird bis zum Saisonende ausgeliehen. Nach SPORTBUZZER-Informationen wird der Kicker am Samstag in der Messestadt erwartet. Damit reagiert RB auf die Defensiv-Abgänge Marcelo Saracchi (Galatasaray) und Stefan Ilsanker (Frankfurt) sowie die Verletzungen von Kapitän Willi Orban (Knie) und Ibrahima Konaté (Hüfte).