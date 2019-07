Transfer zu Juventus steht kurz bevor: Matthijs de Ligt in Turin gelandet

Der nächste Kracher-Transfer dieses Sommers steht vor dem Vollzug: Matthijs de Ligt ist am Dienstagabend per Privat-Flieger in Turin gelandet. Ronaldo-Klub Juventus Turin zelebrierte die Ankunft des 19 Jahre alten Verteidiger-Juwels mit mehreren Videos via Social Media. "Er ist hier! Matthijs de Ligt ist in Turin angekommen", schrieb der Klub über ein Video. In einem anderen spricht der Verteidiger von Ajax Amsterdam: "Hallo Bianconeri, hier ist Matthijs. Ich bin wirklich glücklich, hier zu sein", sagte der kommende Juventus-Neuzugang. Eine offizielle Transfer-Meldung veröffentlichte der italienische Meister allerdings noch nicht.