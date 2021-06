Der verlorene Sohn ist zurück! Kevin-Prince Boateng wechselt zu Hertha BSC

Boateng zeigte sich mit dem Hauptstadtklub verbunden: "Hertha BSC ist nicht irgendein Klub für mich. Ich bin hier, um etwas zurückzugeben. Ich bin in all den Jahren viel rumgekommen und habe viel lernen können, aber all das, meine ganze Karriere, habe ich diesem Verein zu verdanken. Das habe ich nie vergessen, Hertha war immer in meinem Herzen."

Es folgten zahlreiche Wechsel durch ganz Europa: So trug der ältere Bruder von Jerome Boateng, dessen Verpflichtung Hertha angeblich auch gerne realisiert hätte, in Deutschland die Trikots von Borussia Dortmund, Schalke 04 und Eintracht Frankfurt. In Spanien lief er für UD Las Palmas und den FC Barcelona auf. In England hinterließ er seine Visitenkarte neben den Spurs auch noch beim FC Portsmouth. In Italien ging er für den FC Genua, den AC Mailand, US Sassuolo und den AC Florenz in der Serie A und zuletzt den AC Monza in der Serie B auf Torejagd. Zuvor war er an Besiktas Istanbul in der Türkei ausgeliehen. Insgesamt hat er 482 Profispiele in seiner Vita zu stehen, in denen ihm 76 Tore und 59 Vorlagen gelangen.