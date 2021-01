Bericht über Transfer-Entscheidung: Klaas-Jan Huntelaar will Rückkehr zu Schalke 04 verkünden

Zunächst wollte er sich nicht festlegen. Es sei wie die "Entscheidung zwischen zwei Kindern", sagte Klaas-Jan Huntelaar mit Blick auf das Angebot einer Rückkehr zum FC Schalke 04. Noch spielt Huntelaar für seinen anderen Herzensverein Ajax Amsterdam. Allerdings wohl nicht mehr lange, denn laut Bild hat der 37 Jahre alte Stürmer nun die Entscheidung getroffen: Er will S04 in der wohl schwersten Krise der jüngeren Vereinsgeschichte helfen und noch im Januar zu den Königsblauen zurückkehren.

Die Entscheidung will Huntelaar dem Bericht zufolge noch am Sonntagabend im Anschluss an das Spiel von Ajax gegen Feyenoord Rotterdam (16.45 Uhr) verkünden. Damit dürfte er seine Karriere im Sommer im Schalke-Dress beenden - und sich, so die Hoffnung, parallel über den geglückten Klassenerhalt freuen. S04 will seinen langjährigen Stürmer, der zwischen 2010 und 2017 insgesamt 125 Mal für Schalke traf, wieder zurückholen, um im Kampf um den Abstieg eine größere Chance zu haben.