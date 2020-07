Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern steht bevor: ManCity-Trainer Pep Guardiola spricht über Beweggründe

Guardiola, der von 2013 bis 2016 Bayern-Coach war, betonte, dass er Sané gern in Manchester gehalten hätte. "Aber er glaubt, dass er dort (in München) besser und glücklicher wird", so Guardiola. "Wir wünschen ihm nur das Beste und sagen ein großes Dankeschön für all die gemeinsamen Jahre. Wir wünschen ihm alles Gute bei einem fantastischen Klub." Am Mittwoch hatte Sport1 berichtet, dass Sané schon am Donnerstag seinen Medizincheck absolvieren soll.