Medizincheck absolviert: Transfer von Lionel Messi zu PSG kurz vor dem Abschluss

Auch noch ohne den Namen von Lionel Messi zu nennen, hat Paris Saint-Germain eindeutige Indizien für den Wechsel des Superstars in die französische Hauptstadt geliefert. In mehreren kurzen Spots in den Sozialen Netzwerken gab PSG Hinweise auf die bevorstehende Bekanntgabe der Verpflichtung des Argentiniers. Anzeige

Am Dienstagabend absolvierte Messi rund zwei Stunden den sportmedizinischen Check. Sky-Transferexperte Fabrizio Romano berichtete sogar bereits von einem erfolgreichen Abschluss. Beim Verlassen der Klinik trug Messi einen Mund-Nasen-Schutz in den rot-blauen Vereinsfarben und dem Emblem der Pariser, wie auf einem Foto bei Mundo Deportivo zu sehen war. Wenig später wurde Messi am Luxushotel Le Royal Monceau, wo er mit seiner Familie übernachtet, lautstark von Fans gefeiert, als er - begleitet von zahlreichen Polizisten auf Motorrädern - aus einem dunklen Van stieg. Später winkte der 34 Jahre alte Argentinier von einem Balkon aus den Anhängern zu.

Zuvor waren in den kurzen Videosequenzen unter anderem sechs Bälle - drei links, drei rechts - vor dem Eiffelturm zu sehen; Messi ist sechsmaliger Weltfußballer. Eine weitere Mini-Sequenz zeigte die Trikots von Neymar mit der Nummer 10 in der Kabine an einem Haken aufgehängt und von Kylian Mbappé mit der Nummer 7. In der Mitte hing ein Trikot in den argentinischen Nationalfarben. PSG kündigte zudem für diesen Mittwoch um 11.00 Uhr eine Pressekonferenz im Prinzenparkstadion an, ohne allerdings noch den konkreten Anlass zu nennen. Bereits am Mittwoch soll es im PSG-Fanshop sein Trikot zu kaufen geben, auch dazu war eine Videosequenz mit Andeutungen zu sehen.

Messi-Ankunft in Paris am Dienstagnachmittag Messi war am Dienstagnachmittag mit einem Privatjet auf dem Flughafen Le Bourget und winkte danach in einem Paris-T-Shirt den wartenden Fans zu. Er reiste mit seiner Ehefrau und den drei gemeinsamen Söhnen an.