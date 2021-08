Bericht: Transfer von Lionel Messi zu PSG rückt näher – Ankunft in Paris am Sonntag

Die Frage nach der Zukunft von Superstar Lionel Messi nach dessen bestätigtem Abschied von seinem Herzensklub FC Barcelona beschäftigt aktuell die Fußball-Welt, wie kaum eine andere. Als heißester Anwärter auf einen Transfer kristallisierte sich zuletzt Frankreichs Spitzenklub Paris Saint-Germain heraus. Nun verdichten sich die Zeichen, dass es tatsächlich zum spektakulären Deal kommen könnte, die Verhandlungen sich gar auf der Zielgeraden befinden. Laut der französischen Sportzeitung L'Équipe soll Messi noch am Sonntag in Paris eintreffen und dort schnellstmöglich den obligatorischen Medizincheck absolvieren.

Messi selbst hatte am Sonntag keine genaueren Angaben zu seiner sportlichen Zukunft gemacht. "Wir sprechen über viele Dinge", sagte der sechsmalige Weltfußballer bei seiner Abschieds-Pressekonferenz in Barcelona. "Bisher habe ich nichts vereinbart. Viele Klubs sind interessiert. Aber wir sprechen selbstverständlich miteinander." Konkret angesprochen auf den Pariser Top-Klub erklärte er auch diesen als mögliche Option. "PSG ist natürlich eine Möglichkeit, aber bislang ist überhaupt nichts bestätigt", so Messi.