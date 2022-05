Transfer "noch nicht abgewickelt" - ManCity-Trainer Guardiola blockt Haaland-Fragen ab: "Darf nichts sagen"

Der Transfer von BVB-Torjäger Erling Haaland zu Manchester City befindet sich offenbar auf der Zielgeraden. Star-Trainer Pep Guardiola ließ sich am Dienstag mit Blick auf den potenziellen Top-Deal jedoch nicht in die Karten schauen. Stattdessen erklärte er, dass der Wechsel noch nicht vollends in trockenen Tüchern sei.