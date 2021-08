"Da schaut man hin": Bayern-Boss Salihamidzic lobt Haaland – Auch Kroos schwärmt von BVB-Star

Bayern München beobachtet die Entwicklung von Torjäger Erling Haaland beim Bundesliga-Titelrivalen Borussia Dortmund ganz genau. "Klar, das ist ein Topspieler, ein Superjunge, wie ich höre. Da schaut man hin", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Sonntag in der Talksendung "Doppelpass" bei Sport1. "60 Spiele, 60 Tore, da muss man hinschauen, sonst wären wir ja Vollamateure", sagte Salihamidzic. Er verhehlte ein Interesse des deutschen Rekordmeisters nicht: "Das ist ein Topspieler, den die ganze Welt will - wahrscheinlich."

