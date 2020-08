"Quasi eine Rückkehr in die 96-Familie": Hannover 96 leiht Kölns Kingsley Schindler aus

Die vierte Neuverpflichtung von Hannover 96 ist in trockenen Tüchern. Kingsley Schindler kommt, wie vom SPORTBUZZER berichtet, leihweise für ein Jahr vom 1. FC Köln. Das gab 96 am Donnerstagnachmittag offiziell bekannt.

"Für Kingsley ist es quasi eine Rückkehr in die 96-Familie, nachdem er 2011/12 schon einmal für unsere A-Junioren gespielt hat. Kingsley bringt Schnelligkeit, Mentalität und einen tollen Charakter mit und passt damit perfekt in unser Anforderungsprofil", wird Sportdirekor Gerhard Zuber auf der 96-Homepage zitiert. "Bei Holstein Kiel war Kingsley Schindler einer der auffälligsten Spieler in der 2. Liga und hat dort als Torschütze und Vorbereiter auf sich aufmerksam gemacht. Wir sind überzeugt davon, dass er bei 96 an diese Zeit anknüpfen kann."