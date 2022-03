Transfer offiziell: U21-Nationalspieler Faride Alidou wechselt vom HSV zu Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt verstärkt sich zur kommenden Saison mit Flügelstürmer Faride Alidou. Der Bundesligist gab die Verpflichtung des 20 Jahre alten Flügelspielers vom Hamburger SV am Mittwochnachmittag offiziell bekannt. Alidou erhält einen Vertrag bis 2026 und kostet den Europa-League-Viertelfinalisten keine Ablöse, weil der Kontrakt des deutschen U21-Nationalspielers beim HSV zum Saisonende ausläuft. Der Offensiv-Allrounder, der bei den Hamburgern vornehmlich auf dem linken Offensivflügel eingesetzt wurde, feierte erst in dieser Saison sein Profi-Debüt für den Zweitligisten und kam bislang in 16 Zweitliga-Spielen zum Einsatz (zwei Tore, sieben Vorlagen).

