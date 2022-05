Transfer offiziell: Union Berlin verpflichtet Jamie Leweling - Zweiter Fürth-Profi wechselt nach Berlin

Union Berlin bastelt am Kader für die zweite Europapokal-Saison in Folge. Am Dienstag bestätigte der Klub aus Berlin die Verpflichtung von Jamie Leweling. Der Offensivspieler wechselt von Absteiger Greuther Fürth zum Europa-League-Teilnehmer. Über weitere Vertragsdetails gaben die Berliner keine Auskunft.

