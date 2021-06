Transfer perfekt: Arminia Bielefeld holt Janni Serra von Zweitligist Holstein Kiel

Der Klassenerhalt in der Bundesliga ist dem Aufsteiger geglückt. Nun plant Arminia Bielefeld für ein weiteres Jahr in der deutschen Belétage und verzeichnet den nächsten personellen Zuwachs. Die Ostwestfalen verpflichten Janni Serra von Zweitligist Holstein Kiel . Das gab der Klub am Montag offiziell bekannt. Bei der Arminia, die sich zur kommenden Saison bereits mit Sebastian Vasiliadis vom SC Paderborn verstärkten, erhält der ablösefrei wechselnde Offensivmann einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

Serra war 2018 nach seinem Leih-Ende beim VfL Bochum von der zweiten Mannschaft des BVB nach Kiel gewechselt. Seither hatte er in 91 Pflichtspielen für die "Störche" auf dem Platz gestanden. In der abgelaufenen Spielzeit gehörte er zum absoluten Stammpersonal von Trainer Ole Werner, kam in 37 Partien auf 16 Tore und fünf Vorlagen. Der Aufstieg ins Oberhaus blieb den Kielern trotz einer starken Saison letztlich verwehrt. In der Bundesliga-Relegation scheiterte der KSV nach einem 1:0 im Hinspiel durch eine herbe 1:5-Pleite im Rückspiel gegen den 1. FC Köln. Für Serra geht es nun dennoch in der Eliteklasse weiter.