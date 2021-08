Transfer perfekt: Leverkusen-Star Leon Bailey wechselt zu Aston Villa

Bayer Leverkusen verliert einen Leistungsträger in der Offensive. Wie die Klubs am Mittwoch bestätigten, wechselt Leon Bailey zu Aston Villa in die Premier League. Bei den ambitionierten Engländern unterzeichnete der 23-Jährige einen Vertrag bis 2025. Zuletzt stand eine Ablöse von rund 35 Millionen Euro im Raum, über konkrete Summen machten beide Klubs jedoch keine Angaben. Die "Villans" setzten sich im Buhlen um den Flügelspieler offenbar gegen mehrere Kontrahenten durch. Auch die englischen Premier-League-Klubs Leicester City, FC Everton, Wolverhampton Wanderers und FC Southampton sollen zuletzt Interesse an dem jamaikanischen Nationalspieler bekundet haben. Anzeige

"Leon ist ein enorm spannender junger Stürmer mit viel Tempo und Kreativität. Er hat eine erfolgreiche Karriere in Leverkusen hinter sich und wir freuen uns jetzt darauf, ihm zuzusehen, wie er sein Können und Talent für Aston Villa in der Premier League zeigt", wird Baileys neuer Coach Dean Smith in einer offiziellen Mitteilung zitiert. Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes erklärte: "In Leverkusen wurde er von einem Talent zu einem Topspieler. Für seine weitere Karriere wünschen wir ihm viel Erfolg.“