Transfer perfekt: Bayern-Talent Joshua Zirkzee wechselt zu Parma Calcio - Rummenigge bestätigt Kaufoption

Der FC Bayern München und Joshua Zirkzee gehen getrennte Wege. Der Niederländer wechselt zunächst auf Leihbasis in die Serie A zu Parma Calcio. Dies bestätigte Klubchef Karl-Heinz Rummenigge am Montagnachmittag bei Sky. "Wir haben zwei Abgänge: Joshua Zirkzee wird an Parma ausgeliehen, Chris Richards nach Hoffenheim. Wir wollen gewährleisten, dass sie Spielpraxis sammeln. Bei Zirkzee gibt es eine Kauf-Klausel über 15 Millionen Euro, Richards wird zurückkommen." Rummenigge sieht den Kader des Bundesliga-Tabellenführers für den Rest der Saison gut aufgestellt: "Es war klar, dass wir keine Zugänge haben werden. Die Mannschaft ist top, mit dem Kader kann man mehr als gut leben."

