Transfer perfekt: Das sagt Cristiano Ronaldo über seinen Wechsel zu Manchester United

Der Top-Transfer ist endgültig perfekt: Cristiano Ronaldo kehrt nach zwölf Jahren zu Manchester United in die Premier League zurück. Wie die "Red Devils" am Dienstag bestätigten, erhält der fünfmalige Weltfußballer einen Vertrag bis 2023 mit der Option auf ein weiteres Jahr. An Ronaldos Ex-Verein Juventus Turin fließt offiziellen Angaben zufolge eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro. ManUnited hatte bereits am Freitagabend bestätigt, sich mit Juve über einen Transfer geeinigt zu haben. Allerdings gab es bis zum offiziellen Vollzug noch einige Details des Deals zu klären. Dies ist nun erfolgt. Anzeige

Der inzwischen 36-jährige Ronaldo war bei United zwischen 2003 und 2009 zum Weltstar gereift. Auf der Zielgeraden seiner Karriere soll er dem Klub nun zu altem Glanz verhelfen. "Manchester United ist ein Verein, der immer einen besonderen Platz in meinem Herzen hatte, und ich war überwältigt von all den Nachrichten, die ich seit der Ankündigung am Freitag erhalten habe", wird der Portugiese auf der Vereinsseite zitiert. "Ich kann es kaum erwarten, im Old Trafford vor einem vollen Stadion zu spielen und alle Fans wiederzusehen. Ich freue mich darauf, nach den internationalen Spielen mit der Mannschaft zusammenzuarbeiten und wünsche uns eine sehr erfolgreiche Saison."

Rund um Ronaldo wurde schon länger mit einem Abschied von Juve spekuliert - zunächst machte es jedoch den Anschein, dass es den portugiesischen Nationalspieler zu Uniteds Stadtrivalen Manchester City ziehen würde. "Er weiß, was wir für ihn fühlen. Wenn er jemals wechseln will, weiß er, dass wir hier sind", hatte ManUnited-Trainer Ole Gunnar Solskjaer, der Ronaldo als "einen der Größten aller Zeiten" bezeichnete, bereits am Freitag gesagt und damit die Wende im Transfer-Poker eingeleitet. "Ich habe keinen Zweifel, dass er uns alle weiterhin beeindrucken wird und seine Erfahrung für die jüngeren Spieler im Kader von entscheidender Bedeutung sein wird", erklärte Solskjaer nun. "Ronaldos Rückkehr zeigt die einzigartige Attraktivität dieses Klubs und ich freue mich sehr, dass er dorthin zurückkehrt, wo alles begann." Ronaldo war im Sommer 2003 für 19 Millionen Euro von Sporting Lissabon nach Manchester gewechselt und erzielte dort 118 Tore in 292 Einsätzen.