Transfer perfekt: Eintracht Frankfurt verpflichtet Frankreich-Torjäger Randal Kolo Muani 

Randal Kolo Muani trägt ab der kommenden Saison das Trikot von Eintracht Frankfurt. Der 23 Jahre alte Torjäger vom FC Nantes wechselt im Sommer ablösefrei in die Bundesliga zur SGE. Wie die Hessen am Freitagmittag bekanntgaben, erhält Muani einen Vertrag bis 2027.

"Randal Kolo Muani bringt Fähigkeiten mit, die wir für unser Spiel benötigen. Er ist schnell, robust und hat einen sehr guten Torabschluss. Zudem ist er taktisch variabel und kann in mehreren Systemen spielen, was uns in der neuen Saison noch mehr Variabilität verleihen wird. Randal hat auch aufgrund seins Entwicklungspotentials das Interesse vieler Klubs hervorgerufen", wird Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche in der offiziellen Mitteilung zitiert: "Dass er seine nächsten Schritte bei Eintracht Frankfurt machen möchte, freut uns sehr."