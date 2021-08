Transfer perfekt: FC Arsenal verpflichtet Martin Ödegaard von Real Madrid fest

Der FC Arsenal hat den Transfer von Martin Ödegaard unter Dach und Fach gebracht. Wie die Londoner am Freitag mitteilten, verpflichten die "Gunners" den Mittelfeldspieler, der bereits in der Rückrunde der abgelaufenen Saison auf Leihbasis für die "Gunners" auflief, fest von Real Madrid .

Beim englischen Hauptstadt-Klub erhält der Norweger künftig die Rückennummer 8. Über weitere Transfer-Modalitäten machte der Klub zunächst keine Angaben. Medienberichten zufolge soll sich die Ablöse auf 35 bis 40 Millionen Euro belaufen, zudem wurde über einen Kontrakt bis zum Sommer 2026 spekuliert. Beim Premier-League-Spiel gegen den FC Chelsea am Sonntag (17.30 Uhr, Sky) wird Ödegaard aufgrund einer ausstehenden Visumfreigabe noch nicht zum Kader gehören.

Der Offensiv-Mann hatte in der Rückserie der letzten Spielzeit bereits leihweise für Arsenal gespielt und Premier-League-Luft geschnuppert. Unter Trainer Mikel Arteta war der Norweger in 14 Liga-Partien zum Einsatz gekommen. Dabei gelangen ihm ein Tor und zwei Vorlagen. Die einstige Nachwuchshoffnung hatte 2015 im Alter von 16 Jahren bei Real Madrid angeheuert, den endgültigen Durchbruch beim spanischen Spitzenklub jedoch nie geschafft. Mehrere Leihgeschäfte zum SC Heerenveen, Vitesse Arnheim und Real Sociedad folgten, ehe es in der abgelaufenen Saison zum FC Arsenal ging. Dort geht es für den 22-Jährigen nun fest weiter.