Transfer perfekt: FC Bayern verpflichtet Omar Richards vom FC Reading - Vertrag bis 2025

Der FC Bayern München verstärkt sich weiter in der Defensive. Nachdem mit Dayot Upamecano von RB Leipzig ab Sommer ein neuer Innenverteidiger zum Team des deutschen Rekordmeisters stößt, machten die Münchener nun auch die Verpflichtung von Linksverteidiger Omar Richards perfekt. Der 23-Jährige, dessen Vertrag ausläuft, kommt ablösefrei aus der englischen zweiten Liga vom FC Reading an die Säbener Straße und erhält bei den Bayern einen Kontrakt bis 2025.

"Wir freuen uns, dass Omar zum FC Bayern kommt. Omar ist ein technisch feiner Spieler für die linke Defensive. Er findet gute Lösungen im Spiel nach vorne, er ist sehr aufmerksam und wir trauen ihm zu, eine gute Rolle für unsere Mannschaft zu spielen", freute sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic auf der Klub-Seite über den Transfer des Youngsters. Richards selbst bezeichnete den Wechsel zum deutschen Rekordmeister als "große Ehre". "Ein Traum wird wahr. Es erfüllt mich mit Stolz, das traditionsreiche Trikot von einem der weltweit größten Vereine tragen zu dürfen. Ich hoffe, dass ich dem Team helfen kann, auch in Zukunft erfolgreich zu sein", wird Richards zitiert.

Richards, der beim FC Bayern die Rückennummer 3 erhält, wechselte 2013 aus der Jugend-Akademie des FC Fulham zum FC Reading. Dort gehörte er zu den unumstrittenen Stammspielern, kam in der laufenden Saison in 41 Championship-Partien zum Einsatz. 2019 debütierte der Außenverteidiger zudem für die U21-Nationalmannschaft Englands. Bei den Bayern soll er auf der linken Verteidigerposition eine Alternative zu Alphonso Davies sein. Der 80 Millionen Euro teure Rekordeinkauf Lucas Hernández, der bislang oft links verteidigte, ist künftig in der Innenverteidigung als einer der Nachfolger von David Alaba vorgesehen.