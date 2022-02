Transfer perfekt: Bayern-Talent Marcel Wenig wechselt zu Eintracht Frankfurt

Der FC Bayern München trennt sich vom nächsten Nachwuchsspieler. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler Marcel Wenig verlässt den deutschen Rekordmeister und wechselt zu Bundesliga-Konkurrent Eintracht Frankfurt. Das bestätigten die Hessen am Donnerstagnachmittag. Wenig erhält bei der SGE ab der kommenden Saison einen Vertrag bis 2025. Der Kontrakt des Youngsters bei den Münchenern läuft am Saisonende aus. Für den Transfer wird daher keine Ablöse fällig.

Frankfurt-Sportvorstand Markus Krösche blickt den ersten Profi-Schritten des Mittelfeldmanns optimistisch entgegen. "Mit Marcel Wenig gewinnen wir ein großes deutsches Mittelfeldtalent hinzu. Beim FC Bayern München genoss er in den vergangenen fünf Jahren eine Ausbildung auf höchstem Niveau und wir möchten diese weiter vorantreiben", wird der SGE-Verantwortliche in der Klub-Mitteilung zitiert. Zugleich betonte er, den Nachwuchsspieler nicht verheizen zu wollen. "In seinem Alter steht Marcel natürlich erst am Anfang seiner Entwicklung im Männerbereich, weshalb wir ihn behutsam aufbauen werden."