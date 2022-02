Transfer perfekt: FC Liverpool verpflichtet Luis Diaz vom FC Porto – Langfristiger Vertrag

Der FC Liverpool hat in der Winter-Wechselfrist auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Luis Diaz vom FC Porto wechselt auf die Insel. Dies gab der aktuelle Zweitplatzierte der Premier League am Sonntag bekannt. Über die Ablösemodalitäten machte der Klub keine Angaben. Medien hatten zuvor über eine Ablösesumme in Höhe von 45 Millionen Euro inklusive möglichen Bonuszahlungen von 15 Millionen Euro spekuliert. Der 25-Jährige unterzeichnete einen "langfristigen Vertrag" in Liverpool, heißt es in der Klub-Mitteilung. Bei den "Reds" erhält er die Rückennummer 23.

"Ich bin glücklich, in Liverpool zu sein", erklärte der Offensivmann in einem kurzen Videoclip, der über den Twitter-Account der Liverpooler veröffentlicht wurde. Diaz war einer der Schlüsselspieler beim FC Porto. Der 25 Jahre alte linke Mittelfeldspieler kam in der Saison 21/22 in 18 Ligaspielen auf 14 Tore und fünf Assists. Auch in der Champions League traf der gebürtige Kolumbianer in sechs Partien zwei Mal.