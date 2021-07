Transfer perfekt: Ex-Nationalspieler Holger Badstuber wechselt zum FC Luzern

Der frühere Nationalspieler Holger Badstuber wechselt zum FC Luzern. Der Abwehrspieler erhält beim Schweizer Pokalsieger einen Einjahresvertrag, wie der Klub vom Vierwaldstättersee am Montag bekannt gab. Badstuber hatte am Sonntagvormittag über die sozialen Medien seinen Abschied aus Deutschland verkündet. "Die Entscheidung ist gefallen" , schrieb der 32-Jährige.

"Ich habe eine neue Herausforderung im Ausland angenommen." Der Verteidiger postete ein Video mit Szenen von seinen Stationen in der Bundesliga. Seinen neuen Klub nannte er allerdings zunächst nicht. Inzwischen ist klar: Der Ex-Nationalspieler setzt seine Karriere in der Schweiz fort – an der Seite des früheren Bundesliga-Spielers Christian Gentner. „´"Der FC Luzern hat bei mir einen ambitionierten Eindruck hinterlassen und genau diese Herausforderung habe ich in der aktuellen Phase meiner Karriere gesucht", so Badstuber am Montag.