Transfer perfekt: Janik Haberer wechselt ablösefrei vom SC Freiburg zu Union Berlin

Janik Haberer schnürt künftig die Schuhe für Union Berlin. Wie die "Köpenicker" am Montag mitteilten, wechselt der Mittelfeldspieler im Sommer vom SC Freiburg in die Hauptstadt. Der Vertrag des 28-Jährigen im Breisgau läuft am Saisonende aus. Die Berliner müssen daher keine Ablöse aufbringen.