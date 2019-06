Transfer perfekt! Manchester United holt englisches Top-Talent Aaron Wan-Bissaka für 55 Millionen Euro

Manchester United setzt bei seinen Personalplanungen für die kommende Saison weiter auf die Jugend. Nach der Verpflichtung von Außenstürmer Daniel James, der für 17 Millionen Euro von Cardiff City kommt, nahm der englische Rekordmeister nun auch den ebenfalls erst 21 Jahre alten Aaron Wan-Bissaka unter Vertrag. Englischen Medienberichten zufolge überweisen die "Red Devils" für die Dienste des Rechtsverteidigers umgerechnet stattliche 55 Millionen Euro an Crystal Palace. Er unterschrieb einen Fünfjahresvertrag.

"Aaron ist einer der besten aufstrebenden Verteidiger in der Premier League. Er hat die richtige Einstellung, das Talent und die Mentalität, um für Manchester United zu spielen und erfüllt exakt unser Anforderungsprofil", sagte ManUnited-Trainer Ole Gunnar Solskjaer und bezeichnete seinen neuen Abwehrspieler als "jung und hungrig". Wan-Bissaka war zuletzt mit der englischen U21 bei der Europameisterschaft in Italien und San Marino im Einsatz, schied mit seinem Team aber bereits in der Vorrunde aus.