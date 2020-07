Transfer perfekt: VfB Stuttgart verpflichtet Gregor Kobel nach Leihe fest von der TSG Hoffenheim

Die Torwartfrage beim VfB Stuttgart ist geklärt. Der Bundesliga-Aufsteiger gab am Dienstag die Verpflichtung von Gregor Kobel bekannt. Der Schlussmann war bereits in der vergangenen Saison von der TSG Hoffenheim an die Schwaben ausgeliehen und unterschreibt einen Vertrag bis 2024. Berichten zufolge zahlt der VfB inklusive Boni rund fünf Millionen Euro für den 22 Jahre alten Schweizer. Da sich der Ablöse-Poker in den vergangenen Wochen als zäh erwies, hatten die Schwaben auch andere Alternativen ins Auge gefasst. So war auch HSV-Torhüter Julian Pollersback als Zugang gehandelt worden.