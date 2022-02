Transfer perfekt: TSG Hoffenheim verpflichtet Grischa Prömel von Union Berlin

Die TSG Hoffenheim hat sich für die kommende Saison mit Grischa Prömel verstärkt. Wie der Bundesliga -Fünfte am Montag bekanntgab, kommt der Mittelfeldspieler nach Ablauf seines Vertrages bei Union Berlin im Sommer ablösefrei und unterschreibt einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2026. Prömel ist bereits der zweite TSG-Zugang für die kommende Spielzeit. Zuvor hatte der Klub den ebenfalls ablösefreien Deal mit Talent Finn Ole Becker vom Zweitligisten FC St. Pauli unter Dach und Fach gebracht.

Für Prömel ist der Wechsel eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Der 27-Jährige, der mit der deutschen Olympia-Auswahl bei den Sommerspielen 2016 in Rio die Silbermedaille gewonnen hatte, spielte bereits von 2013 bis 2015 für Hoffenheim. 2014 wurde er mit der TSG deutscher U19-Meister, blieb insgesamt allerdings ohne Einsatz für die Profi-Mannschaft. Anschließend wechselte er zum Karlsruher SC , bevor er 2017 zu Union weiterzog. Für die Köpenicker kam Prömel bisher auf 129 Pflichtspiel-Einsätze.

"Grischa ist ein Spieler mit herausragenden läuferischen Fähigkeiten und einer enormen Präsenz, der im Mittelfeld sehr variabel agieren kann und zudem ein großes Spielverständnis besitzt. Neben seinen Defensiv-Qualitäten und seiner beeindruckenden Mentalität verfügt er auch über ein besonderes taktisches Gespür und wird darüber hinaus aus seiner Position immer wieder torgefährlich. Alles in allem ein außergewöhnliches Gesamtpaket", sagte Hoffenheims Manager Alexander Rosen.

Bei Union bedauert man Prömels Abgang. "Grischa ist zusammen mit Union über die Jahre gewachsen und hatte großen Anteil am Erfolg des Vereins. Doch nicht nur sportlich war Grischa ein wichtiger Teil der Mannschaft. Wir sind ihm für die gemeinsame Zeit dankbar und wünschen ihm für die Zukunft vor allem Gesundheit und viel Erfolg in seiner weiteren Entwicklung. Bis Mai gilt jedoch unser aller Konzentration unseren Zielen in dieser Saison. Ich bin sicher, dass Grischa bis zur letzten Sekunde alles für Union reinhauen wird", erklärte Geschäftsführer Oliver Ruhnert.