Transfer perfekt: VfB Stuttgart leiht Portugal-Talent Tiago Tomás von Sporting Lissabon aus

Der VfB Stuttgart ist doch noch auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Die Schwaben haben den 19 Jahre alten Stürmer Tiago Tomás von Sporting Lissabon verpflichtet. Das bestätigte der Bundesligist am Sonntagabend in einer Mitteilung. Tomás wird zunächst für anderthalb Jahre ausgeliehen, der VfB sicherte sich zudem eine Kaufoption. Über die Höhe der Leihgebühr und der Kaufoption machte Stuttgart keine Angaben. Laut übereinstimmenden Medienberichten werde zunächst eine Leihgebühr von 500.000 Euro fällig, nach Leih-Ende bestehe die Möglichkeit, den Portugiesen für knapp 15 Millionen Euro zu kaufen, damit wäre Tomás der teuerste Stuttgarter Transfer der Geschichte. Anzeige

"Wir beobachten die Entwicklung von Tiago schon über einen längeren Zeitraum. Er bringt viele Eigenschaften mit, die unser Spiel im Offensivbereich variabler machen", lobte Sportdirektor Sven Mislintat den Neuzugang. "Tiago wurde in der vergangenen Saison mit Sporting portugiesischer Meister und hat ganz aktuell den Ligapokal gewonnen. Dazu hat er in der Champions League gespielt und auch dort seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Wir sind sehr froh, dass er sich für den VfB entschieden hat und begrüßen ihn herzlich in Stuttgart."

Tiago Tomás wurde in der Akademie von Sporting Lissabon ausgebildet und lief seit der U17 für alle portugiesischen Nachwuchs-Nationalmannschaften auf. 2020 gab der Youngster sein Debüt für den Erstligisten. Seitdem erzielte er in 65 Pflichtspielen für den Verein neun Tore und gab vier Torvorlagen. Trotz seines jungen Alters verfügt Tomás bereits über Europacup-Erfahrung und kam in dieser Saison regelmäßig in der Champions League zum Einsatz, blieb dort aber torlos.