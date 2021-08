Transfer perfekt: Yuya Osako verlässt Werder Bremen – Rückkehr nach Japan

Der SV Werder Bremen hat einen weiteren Abgang vermeldet. Wie der Zweitligist am Sonntag erklärte, verlässt der japanische Nationalspieler Yuya Osako das Weserstadion und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Erstligisten Vissel Kobe in seiner Heimat an. Beim Ex-Klub von Lukas Podolski trifft der 31-Jährige unter anderem auf Spanien-Legende Andrés Iniesta sowie die früheren Bundesliga-Profis Gotoku Sakai (Stuttgart, HSV) und Yoshinori Muto, der lange für Mainz aktiv war. Laut Deichstube streicht der SVW für Osako eine geringe Ablöse ein.

"Yuya ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, dass er den Verein verlassen und wieder in seine Heimat zurückkehren möchte", sagte der Bremer Sportchef Frank Baumann am Tag nach der 0:2-Pokalniederlage gegen den VfL Osnabrück. Osako, der in den ersten beiden Zweitliga-Spielen von Werder noch jeweils in der Startelf stand, fehlte offiziell mit Adduktorenbeschwerden. "Mit dem Wechsel nach Kobe haben wir eine für alle Seiten passende Lösung finden können."