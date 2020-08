Transfer-Planung beim BVB abgeschlossen? Kehl dementiert: "Werden die Zeit nutzen"

Viel dürfte dabei von möglichen Abgängen von Reservespielern abhängen - insbesondere, nachdem ein Verkauf von Jadon Sancho an Manchester United geplatzt ist und der 20-Jährige mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch in der Saison 2020/21 für die Dortmunder auflaufen wird. Mit Nico Schulz, Felix Passlack, Mahmoud Dahoud, Sergio Gomez und Marius Wolf gibt es eine ganze Reihe von Spielern, die die Borussia in diesem Sommer verlassen könnten. Geht ein Teil dieser Spieler, wären Geldmittel für weitere Transfers kein Problem.