Bericht über Transfer-Poker: Manchester United bietet hohes Gehalt für BVB-Verteidiger Manuel Akanji

Mit Niklas Süle vom FC Bayern München bekommt Borussia Dortmund zur kommenden Saison prominenten Zuwachs in der Verteidigung. Doch wird der BVB auch einen Defensiv-Leistungsträger abgeben? Wie die Bild berichtet, hat der englische Spitzenklub Manchester United ein Auge auf Innenverteidiger Manuel Akanji geworfen und will den Schweizer mit einem Jahresgehalt in Höhe von rund 15 Millionen Euro von einem Wechsel in die Premier League überzeugen. Demnach soll der 26-Jährige bei den "Red Devils" mit einem Vier-Jahres-Vertrag ausgestattet werden.

