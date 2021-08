Transfer-Poker um Thuram: Gladbach-Manager Eberl mit Klartext - Hütter berichtet von Treueschwur

Ob Borussia Mönchengladbach am kommenden Sonntag bei Union Berlin auf Marcus Thuram zurückgreifen kann, ist zwar ungewiss. Dass der Stürmer dem Klub in den Wochen danach erhalten bleibt, scheint inzwischen aber klar. "Zu mir hat er gesagt, er bleibt hier", hatte Trainer Adi Hütter schon vor dem 0:4 bei Bayer Leverkusen am Samstagabend bei Sky berichtet. Gut 20 Minuten später musste der umworbene Stürmer aufgrund einer Knieverletzung dann vorzeitig vom Platz und droht vorerst auszufallen, Borussen-Manager Max Eberl betonte nach der Partie jedoch deutlich: "Wir wollten Marcus ohnehin nicht abgeben."

