Auch deutsche Profis betroffen: So refinanzieren Top-Klubs ihre Transfer-Offensiven

In Corona-Zeiten sind selbst die Topklubs des europäischen Fußballs gezwungen, auf dem Transfermarkt kürzer zu treten - oder zumindest, ihre Ausgaben für neue Stars so zu refinanzieren, dass es keine Probleme mit dem Financial Fairplay gibt und wirtschaftliche Löcher gestopft werden. Am besten geht das naturgemäß mit Spielerverkäufen. Hier werden Spitzenteams wie Paris Saint-Germain, Manchester City oder der FC Liverpool kreativ - und schaffen es nicht selten, selbst Ergänzungsspieler für viel Geld an den Verein zu bringen. Während PSG sich selbst mit der Transferoffensive der vergangenen Wochen unter Druck gesetzt hat, gibt es beim englischen Meister Manchester City und Real Madrid andere Vorgehensweisen. Ein Überblick zu fünf ausgewählten Spitzenklubs. Anzeige

Paris Saint-Germain Nach der Transferoffensive mit zahlreichen neuen Stars wie den ablösefrei verpflichteten Georginio Wijnaldum (Liverpool), Sergio Ramos (Real), Gianluigi Donnarumma (AC Mailand) und den gegen eine Ablöse gekommenen Achraf Hakimi (Inter, 60 Millionen Euro) und Danilo Pereira (nach Leihe von Porto gekommen, 16 Millionen Euro) steht für Manager Leonardo nicht nur ein sattes Transferminus, sondern auch die Verkleinerung des aufgeblähten Kaders auf dem Aufgabenzettel. Das Ziel ist folglich: Einnahmen generieren, Spieler verkaufen, Aufgebot verkleinern. Mit Michel Bakker (für 7 Mio. zu Bayer Leverkusen) und Alphonse Areola (Leihe plus Kaufoption zu West Ham) stehen bisher erst zwei Abgänge fest. Weitere müssen folgen. Wofür wurde/wird das Geld gebraucht? Mit Paul Pogba soll ein weiterer Superstar noch kommen. Das geht nur, wenn Leonardo Spieler los wird. Sind weitere Abgänge absehbar? Sie sind dringend erforderlich, um nicht in Probleme zu geraten - nicht zuletzt wegen eines satten Zuwachses bei den Gehältern. Fast 40 Spieler stehen im derzeitigen PSG-Aufgebot, darunter waren bis Donnerstag mit dem inzwischen abgewanderten Areola, Donnarumma, Keylor Navas und Sergio Rico vier potenzielle Stammtorhüter. Rico (bei Meister Lille im Gespräch) dürfte ebenso gehen wie die weiteren Keeper Marcin Bulka und Alexandre Letellier. Auch die Abwehrspieler Thilo Kehrer und Layvin Kurzawa, die Mittelfeldspieler Ander Herrera und Rafinha sowie Rechtsaußen Pablo Sarabia können bei passenden Angeboten gehen.

Manchester City Um sich die Wunschspieler Harry Kane (Tottenham Hotspur) und Jack Grealish (Aston Villa) leisten zu können, muss Pep Guardiola tief in die Taschen greifen - für beide Spieler dürften Ablösesummen von rund 100 Millionen Euro fällig werden. Dass dies trotz Mega-Ausgaben in den vergangenen Jahren und des Financial Fairplay nicht zwangsläufig unmöglich ist, zeigt ein Blick auf die Verkäufe. Denn da waren die Citizens in den vergangenen Jahren fleißig - besonders in diesem Sommer: Mit den Verkäufen von Angelino (18 Mio., RB Leipzig), Jack Harrison (12,8 Mio., Leeds United) und Lukas Nmecha (8 Mio., VfL Wolfsburg), die zusammengenommen gerade einmal 18 Mal für die ManCity-Profis spielten, kommen bereits 40 Millionen Euro zusammen. Wofür wurde/wird das Geld gebraucht? Ganz klar: Die Offensive. Mit Kane und Grealish sind die beiden Haupt-Kandidaten bereits identifiziert, auch wenn die abgebenden Klubs noch um ihre Identifikationsfiguren kämpfen. Sind weitere Abgänge absehbar? Englischen Medienberichten zufolge sollen Transfer-Einnahmen von etwa 100 Millionen Euro das interne Ziel der Citizens sein. Es gibt Kandidaten: Der ewig glücklose Patrick Roberts etwa, der einst als großes Talent von Fulham gekauft wurde, die Erwartungen aber nicht erfüllen konnte. Auch der zuletzt an Partnerklub Granada verliehene Venezolaner Yangel Herrera wird kaum benötigt - sein Marktwert wird auf stolze 18 Millionen Euro geschätzt. Und dann wären da noch die beiden Japaner Ryotarto Meshino und Ko Itakura, die schwerlich einen Platz haben werden. Mittelfeldspieler Ivan Ilić soll zudem für rund acht Millionen Euro zu Hellas Verona wechseln.

FC Liverpool Die Reds verloren mit Georginio Wijnaldum, der sich Paris Saint-Germain anschloss, einen Stammspieler der vergangenen Jahre ablösefrei - kleckerten aber auch nicht beim Thema Spieler-Verkäufe: Stürmer Taiwo Awoniyi schloss sich für 6,5 Millionen Euro Ablöse dem Bundesligisten 1. FC Union Berlin an, Außenbahnspieler und Eigengewächs Harry Wilson wechselt für bis zu 14 Millionen Euro zum Premier-League-Absteiger FC Fulham, auch wenn die ersten Raten des Wechsels erst im kommenden Bilanz-Jahr fällig werden. Und für Marko Grujic, der auf Leihbasis zum FC Porto wechselt, fließt immerhin eine Million Euro an Leihgebühr in die Kassen. Die Portugiesen verfügen darüber hinaus über eine Kaufoption. In Summe nahm Liverpool bereits über 20 Millionen Euro ein. Wofür wurde/wird das Geld gebraucht? Liverpool kaufte für die Problemzone Innenverteidigung den Leipziger Ibrahima Konaté für satte 40 Millionen Euro. Zudem wurde der Vertrag von Außenverteidiger Trent Alexander-Arnold am Freitag langfrsitig bis 2025 verlängert. Ganz generell will Trainer Jürgen Klopp den Kader auffrischen - besonders in der Offensive. Im Gespräch sind unter anderem die Europameister Federico Chiesa, Nicolo Barella oder Domenico Berardi sowie Jarrod Bowen, Rechtsaußen von West Ham United, der Überraschungsmannschaft der Vorsaison. Sind weitere Abgänge absehbar? Es könnten durchaus noch weitere Liverpool-Spieler gehen. Innenverteidiger Nathaniel Phillips, vor zwei Jahren an den VfB Stuttgart verliehen, wird unter anderem mit Brighton & Hove Albion in Verbindung gebracht und könnte weitere 15 Millionen Euro bringen. Die früheren Bundesliga-Spieler Xherdan Shaqiri und Divock Origi sind mit ihren Ersatz-Rollen ebenfalls unzufrieden, die Reds dürften auch hier jeweils zweistellige Millionenbeträge aufrufen. Auch der deutsche Torwart Loris Karius, in der Vorsaison bei Union Berlin, wird wohl kaum bleiben.

FC Barcelona Neben den ablösefreien Verpflichtungen von Sergio Agüero, Memphis Depay und Eric Garcia hat der finanziell schwer angeschlagene Traditionsverein mit Emerson Royal (für 9 Mio. von Real Betis) nur einen Spieler für eine Ablöse verpflichtet. Dafür wurden schon knapp 30 Millionen Euro an Ablösen generiert: Linksverteidiger Junior Firpo wechselt für 15 Millionen Euro zu Leeds United, Ex-Schalke-Verteidiger Jean-Clair Todibo zu Nizza (8,5 Mio.) und Carles Alena zu Getafe (5 Mio.). Die ablösefreien Abgänge der Youngster Juan Miranda (Betis), Matheus Fernandes (Palmeiras) und Monchu (Granada) sollen zudem Luft im Gehaltsgefüge schaffen. Wofür wurde/wird das Geld gebraucht? Ganz einfach: Lionel Messi. Der 34 Jahre alte Superstar soll bleiben; um sein astronomisches Gehalt zu bezahlen (bisher laut CBS potenziell bis zu 138 Millionen Euro pro Saison) wird ganz offenbar jeder Cent gebraucht. Sind weitere Abgänge absehbar? Sie sind sogar wahrscheinlich. Top-Kandidaten sind die frühere Bayern-Leihgabe Philippe Coutinho und die Innenverteidiger Samuel Umtiti und Oscar Mingueza. Auch ein Abgang von Weltmeister Antoine Griezmann wurde immer wieder diskutiert - er dürfte das meiste Geld in die klammen Barca-Kassen spülen. Unter anderem soll Ex-Klub Atlético Madrid interessiert sein - ein avisiertes Tauschgeschäft mit Saul Niguez kam (bisher) jedoch nicht zustande.