Sebastian Kehl gibt Einblicke in den BVB-Poker um Donyell Malen: "Klare Kante gegenüber PSV"

Die Verhandlungen um einen Wechsel von Donyell Malen zu Borussia Dortmund befinden sich seit Tagen kurz vor dem Abschluss. Zuletzt bestätigte der BVB, dass lediglich letzte Details zwischen Malens Noch-Klub PSV Eindhoven und dem Spieler zu klären seien, um den Deal offiziell vermelden zu können. Sogar am Training des Bundesliga -Dritten der Vorsaison im Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz nahm der Niederländer bereits teil . BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl gab nun Einblicke in die Verhandlungen mit dem Klub von Mario Götze. Mit Blick auf die "schwierige Zeit", in der sich die Westfalen aufgrund der Corona-Krise wirtschaftlich befinden, habe man in den Gesprächen " eine klare Kante gegenüber PSV gezeigt ", wie Kehl bei Sky erklärte.

Konkrete Ablösemodalitäten verriet der ehemalige Dortmund-Kapitän zwar nicht, räumte jedoch ein, dass sich die Borussia bei den Verhandlungen "natürlich trotzdem gestreckt" habe. Die Ablösesumme liegt laut übereinstimmenden Medienberichten bei etwa 30 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen. "Es ist ein großer Transfer, allein auch des Volumens wegen", erklärte Kehl weiter. Malen soll die Lücke, die Jadon Sancho durch seinen Wechsel zu Manchester United hinterlassen hat, füllen. Zudem werden die durch den Sancho-Transfer eingenommenen rund 85 Millionen Euro in eine adäquate Alternative reinvestiert.

Kehl: "Ich erhoffe mir einiges von ihm"

In der Tat bestach der Niederländer allein in der abgelaufenen Saison mit 27 Treffern in 45 Pflichtspielen für Eindhoven. "Sein Torriecher wird uns hoffentlich bereichern", sagte Kehl zur beeindruckenden Bilanz Malens. So wie Sancho, der "auch eine gewisse Zeit brauchte, um sich zu entwickeln", räumt er dem Stürmer das nötige Potenzial ein, um sich in der Bundesliga zurechtzufinden. "Ich erhoffe mir einiges von ihm", so Kehl verheißungsvoll.