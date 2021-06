Transfer fix: RB Salzburg-Stürmer Patson Daka wechselt für Rekordablöse zu Leicester City

Bei den "Foxes" hat Daka einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. "Ich habe in den fast fünf Jahren beim FC Red Bull Salzburg so viel unglaubliche Dinge erlebt und mich hier so wohlgefühlt, dass ich jetzt auch ein Stück Heimat verlasse. Aber ich fühle, dass es für mich an der Zeit ist, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen – vor allem nach dieser herausragenden letzten Saison", sagte der Stürmer.