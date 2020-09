Havertz, Arthur, Sané und Co.: Das sind die bisher teuersten Transfers des Sommers

Anzeige

Eine große Schallmauer hat Kai Havertz mit seinem Wechsel zum FC Chelsea durchbrochen: Als erster deutscher Spieler der Geschichte bringt es der 21-Jährige mit seinem Transfer von Bayer Leverkusen zu den Londonern auf ein Ablöse-Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro. Wie Leverkusen nach der Bekanntgabe des Transfers am Freitag mitteilte, habe Chelsea "die Leverkusener Transferbedingungen erfüllt" – diese lagen übereinstimmenden Medienberichten zufolge bei insgesamt 100 Millionen Euro, bestehend aus einer Sockelablöse von angeblich 80 Millionen Euro und verschiedenen Boni. So oder so ist Havertz teuerster deutscher Profi aller Zeiten.

Auch der teuerste Spieler in diesem Sommer ist Havertz bislang. Der zuvor kostspieligste Transfer in dieser Wechselperiode war der Deal um den Brasilianer Arthur, für den Juventus Turin 72 Millionen Euro an den FC Barcelona überwies. Auch einige andere große Wechsel sind bereits über die Bühne gegangen – der SPORTBUZZER gibt einen Überblick über die 25 bisher teuersten Profis des Sommers.

Die 25 teuersten Sommer-Transfers der Saison 2020/2021 Für Arthur, Kai Havertz und Leroy Sané (v. li.) haben ihre neuen Klubs allesamt viel Geld bezahlt. Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick über die 25 teuersten Transfers des Sommers. ©