Transfer-Ringen um Marc Lamti: Hannover 96 lockt Abwehrtalent mit einem Profivertrag

Beim Afrika-Cup in Ägypten im vergangenen Sommer war Marc Lamti mit gerade einmal 18 Jahren der jüngste Spieler aller teilnehmenden Mannschaften. Seine einzigen beiden Spiele bei den Erwachsenen hat Marc Lamti in der tunesischen Nationalmannschaft absolviert, auf Vereinsebene spielte er bislang nur in der Jugend, wurde bei Bayer Leverkusen ausgebildet.

Wagt der 1,96-Meter-Schlaks nun bei Hannover 96 den Schritt zu den Männern? Das in der Defensive flexibel einsetzbare Talent war am Montag zusammen mit Berater Serkan Okta in Hannover, um mit den Verantwortlichen zu sprechen. Doch 96 hat Konkurrenz auf dem Transfermarkt. Lamti hat mehrere Angebote vorliegen, deshalb lockt 96 mit einem Profivertrag.