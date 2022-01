Transfer von Nationalspieler Robin Gosens zu Inter Mailand offenbar kurz vor dem Abschluss

"Der Deal mit Inter ist abgeschlossen. Die Ablöse beträgt 25 Millionen Euro plus Boni. Robin ist überglücklich", sagte Paolo Busardò laut der italienischen Seite FcInter1908. Der Berater kündigte zudem den Medizincheck des deutschen Nationalspielers in Mailand für diesen Donnerstag an. Gosens arbeitet aktuell an einem Comeback, nachdem er Ende September eine schwere Oberschenkelverletzung erlitten hatte. Der Rheinländer hofft, im Februar wieder einsatzbereit zu sein.