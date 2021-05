Perfekt: Schalke 04 stellt Victor Pálsson als Neuzugang vor – Profi-Vertrag für Florian Flick

Der 30 Jahre alte Isländer hatte in Darmstadt noch bis 2022 Vertrag. Er kommt vorwiegend im defensiven Mittelfeld zum Einsatz, kann aber auch in der Innenverteidigung spielen. "Fußballerisch bringt Victor entscheidende Fähigkeiten für die 'Sechs' mit, nämlich eine aggressive Zweikampfführung, eine gute Physis sowie Geschwindigkeit und ein dominantes Kopfballspiel", sagte S04-Vorstand Peter Knäbel, der sich außerdem überzeugt davon zeigte, "dass Victor auch neben dem Platz ein Eckpfeiler der neuen Mannschaft sein kann."

Flick über Profi-Vertrag: "Traum geht in Erfüllung"

Pálsson war nicht die einzige Personalie, die Knäbel am Dienstag vermelden konnte. Nachwuchsspieler Florian Flick, der zum Ende der Bundesliga-Saison sein Debüt für S04 gefeiert hatte, unterschrieb einen Profi-Vertrag, der ebenfalls bis zum 30. Juni 2023 datiert ist. "Florian hat seine Chance genutzt und nach einer guten Regionalliga-Saison sein Potenzial auch in der Bundesliga angedeutet", so Knäbel weiter. "Für mich geht mit dieser Unterschrift ein Traum in Erfüllung", sagte Flick, der übrigens mit dem designierten Bundestrainer Hansi Flick weder verwandt, noch verschwägert ist.